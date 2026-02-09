Реклама

Россия
08:01, 9 февраля 2026Россия

Неизвестные пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»

Shot: Дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Неадекватные обитатели одного из апартаментов в «Москва-Сити» позвонили в экстренные службы и начали кричать о том, что устроят взрыв. Детали инцидента раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас возле небоскреба «Neva Towers» стоят несколько машин экстренных служб, которые приехали на вызов о минировании в 1-м Красногвардейском проезде.

Уточняется, этой ночью компания людей, закативших громкую вечеринку, стали названивать в экстренные службы и говорить, что устроят взрыв. Кроме того, дебоширы заявляли, что их избивают и хотят убить.

В настоящее время подробности выясняются. Чем было обосновано такое поведение, пока остается неизвестным. Предположительно, звонившие могли находиться под воздействием алкоголя.

Ранее сообщалось, что столичный блогер устроил погром на ГРЭС под Красноярском. До задержания сотрудниками полиции дебошир успел сломать руку женщине-инструктору по технике безопасности и выбить двери.

