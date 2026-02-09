Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 9 февраля 2026Силовые структуры

Дебоширов из «Москва-Сити» схватили за угрозы взрыва

«112» показал задержание трех дебоширов, угрожавших взорвать башню «Москва-Сити»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники силовых структур задержали неизвестных, которые угрожали взорвать одну из башен «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как росгвардейцы сажают в служебное авто одного из мужчин и увозят в отдел.

Всего сотрудники Росгвардии задержали троих. Сейчас их личность устанавливают полицейские.

Накануне ночью компания людей, закативших громкую вечеринку в башне Neva Towers, стала звонить в экстренные службы и угрожать, что устроит взрыв. Кроме того, дебоширы заявляли, что их избивают и хотят убить. Предварительно, они находились под воздействием алкоголя.

