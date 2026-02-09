Россияне охладели к некоторым товарам

Минпромторг: Россияне стали реже обращать внимание на бренды товаров

Зависимость российских потребителей от брендов пошла на убыль. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это выражается в том, что покупатели стали более открыты к прежде неизвестным и новым маркам той или иной продукции. Из этого, как полагает Кузнецов, можно сделать аккуратный вывод о постепенном переходе населения на разумное потребление. Кроме того, наблюдается тенденция к более редким, но дорогим покупкам.

Также он обратил внимание на галопирующие темпы роста в категории готовой еды в торговых сетях и супермаркетах. По словам Кузнецова, это одна из самых быстрорастущих категорий.

По словам аналитика Натальи Швецовой, россияне могли бы добиться большей экономии средств семейного бюджета за счет акций и совместных покупок. Она полагает, что приобретать нужно акционные продукты с долгим сроком хранения в больших супермаркетах, выбирая товары местных брендов или прибегая к совместным закупкам. Коммунальные расходы можно сократить, используя энергосберегающие лампы, автоматические датчики выключения электроэнергии, а также аэраторы и экономичные смесители.

