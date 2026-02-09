Реклама

17:16, 9 февраля 2026

Россияне охладели к некоторым товарам

Минпромторг: Россияне стали реже обращать внимание на бренды товаров
Кирилл Луцюк

Фото: Okrasiuk / Shutterstock / Fotodom

Зависимость российских потребителей от брендов пошла на убыль. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это выражается в том, что покупатели стали более открыты к прежде неизвестным и новым маркам той или иной продукции. Из этого, как полагает Кузнецов, можно сделать аккуратный вывод о постепенном переходе населения на разумное потребление. Кроме того, наблюдается тенденция к более редким, но дорогим покупкам.

Также он обратил внимание на галопирующие темпы роста в категории готовой еды в торговых сетях и супермаркетах. По словам Кузнецова, это одна из самых быстрорастущих категорий.

По словам аналитика Натальи Швецовой, россияне могли бы добиться большей экономии средств семейного бюджета за счет акций и совместных покупок. Она полагает, что приобретать нужно акционные продукты с долгим сроком хранения в больших супермаркетах, выбирая товары местных брендов или прибегая к совместным закупкам. Коммунальные расходы можно сократить, используя энергосберегающие лампы, автоматические датчики выключения электроэнергии, а также аэраторы и экономичные смесители.

