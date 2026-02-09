Реклама

11:22, 9 февраля 2026

Россияне установили рекорд по покупке подержанных электромобилей

«Автостат»: Продажи подержанных электрокаров в России выросли на 24 процента
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году российские автомобилисты установили рекорд. Ими было приобретено 15,2 тысячи единиц подержанных электромобилей, что на 24 процента превысило результат 2024 года, сообщает «Автостат». По словам аналитиков, этот показатель стал максимальным за весь период наблюдений за сегментом.

Японский Nissan удержал первое место в рейтинге марок на вторичном рынке электрокаров с результатом в 5,2 тысячи машин. Доля «японца» в общем объеме составила 34,4 процента.

Китайский Zeekr, на который пришлось 14,5 процента продаж (2,2 тысячи единиц), занял вторую строчку. Замыкает тройку лидеров американская Tesla (1,8 тысячи). Суммарная доля этих трех производителей превысила 60 процентов всего рынка электромобилей с пробегом.

В модельном рейтинге абсолютным лидером спроса остался Nissan Leaf (5,1 тысячи). В тройку наиболее востребованных у россиян также вошли Zeekr 001 (1,5 тысячи) и Tesla Model 3 (0,8 тысячи).

Эксперты отметили разнообразие брендов, представленных в России на вторичном рынке. Если в 2021 году было представлено менее 35 марок, то к 2025 году их число увеличилось до более чем 80.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил об успешном старте февральских продаж новых автомобилей в России. Рост зафиксирован во всех сегментах, отметил эксперт.

