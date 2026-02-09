Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:40, 9 февраля 2026Авто

Российский рынок новых автомобилей удивил

Аналитик Целиков: Продажи новых автомобилей в России выросли во всех категориях
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российский рынок новых автомобилей удивил положительной динамикой в первую неделю февраля. В отличие от типичной для начала месяца тенденции к спаду, на шестой неделе 2026 года был зафиксирован рост продаж во всех категориях транспорта. Реализация легковых автомобилей увеличилась на 2,2 процента по сравнению с показателями предыдущей недели, достигнув 20,7 тысячи единиц. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Этот результат практически сравнялся с цифрами годичной давности — он меньше лишь на 0,3 процента, уточнил он.

Рынок легкого коммерческого транспорта (LCV) показал еще более существенный недельный прирост — 9 процентов. Количество зарегистрированных машин этой категории превысило 1,2 тысячи единиц. Но в годовом сравнении здесь сохраняется отрицательная тенденция — продажи остаются ниже уровня прошлого года на 20 процентов.

Суммарные значения по средним и тяжелым грузовым автомобилям (сегменты MCV и HCV) впервые с начала этого года преодолели рубеж в одну тысячу машин. По отношению к предыдущей неделе прирост составил 6,1 процента. Несмотря на это, в годовом сравнении падение остается значительным (33,4 процента).

Сложившаяся в начале февраля ситуация является нетипичной, поскольку обычно в стартовые дни месяца фиксируется спад покупательской активности, отметил эксперт.

«Будем надеяться, что столь сильного провала авторынка, как в первом полугодии прошлого года, на этот раз не случится», — подытожил он.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X50, выявленные после начала эксплуатации модели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Трое мужчин облили россиянку кипятком ради 30 тысяч рублей

    Стали известны подробности о найденном мертвым в туалете школы российском подростке

    В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

    Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

    Снижение ставки в России допустили из политических мотивов

    Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

    Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok