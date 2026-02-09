Аналитик Целиков: Продажи новых автомобилей в России выросли во всех категориях

Российский рынок новых автомобилей удивил положительной динамикой в первую неделю февраля. В отличие от типичной для начала месяца тенденции к спаду, на шестой неделе 2026 года был зафиксирован рост продаж во всех категориях транспорта. Реализация легковых автомобилей увеличилась на 2,2 процента по сравнению с показателями предыдущей недели, достигнув 20,7 тысячи единиц. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Этот результат практически сравнялся с цифрами годичной давности — он меньше лишь на 0,3 процента, уточнил он.

Рынок легкого коммерческого транспорта (LCV) показал еще более существенный недельный прирост — 9 процентов. Количество зарегистрированных машин этой категории превысило 1,2 тысячи единиц. Но в годовом сравнении здесь сохраняется отрицательная тенденция — продажи остаются ниже уровня прошлого года на 20 процентов.

Суммарные значения по средним и тяжелым грузовым автомобилям (сегменты MCV и HCV) впервые с начала этого года преодолели рубеж в одну тысячу машин. По отношению к предыдущей неделе прирост составил 6,1 процента. Несмотря на это, в годовом сравнении падение остается значительным (33,4 процента).

Сложившаяся в начале февраля ситуация является нетипичной, поскольку обычно в стартовые дни месяца фиксируется спад покупательской активности, отметил эксперт.

«Будем надеяться, что столь сильного провала авторынка, как в первом полугодии прошлого года, на этот раз не случится», — подытожил он.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X50, выявленные после начала эксплуатации модели.