Россиянин отсудил у дилера Geely миллионы и поплатился

Mash: Дилер из Питера грозит владельцу Geely «уголовкой» по факту мошенничества

Выигранный иск против дилера может обернуться для россиянина уголовным делом по факту мошенничества, сообщает Telegram-канал Mash.

В Санкт-Петербурге владелец автомобиля Geely Tugella был вынужден обратиться в суд из-за спора с местным дилером. Мужчина еще в 2023 году приобрел кроссовер за 3,3 миллиона рублей. Автомобиль был передан с действующей заводской гарантией. В ходе эксплуатации владелец обнаружил ряд неисправностей, среди которых были проблемы с ремнем безопасности, посторонние звуки (хруст и бульканье) в подвеске, а также неработающая беспроводная зарядка для телефона.

За устранением дефектов автомобилист обратился в дилерский центр, но в установленные законом сроки ремонт выполнен не был, а требования о возврате денег за автомобиль отклонены. Это вынудило владельца Geely Tugella подать исковое заявление в суд.

В результате суд обязал автосалон выплатить клиенту 45 миллионов рублей. Сумма включала стоимость самого автомобиля, разницу между ценой покупки и текущей рыночной стоимостью кроссовера, неустойку за просрочку выполнения гарантийных обязательств, а также штраф за нарушение прав потребителя.

После оглашения решения по делу владелец салона начал угрожать автомобилисту уголовным делом по факту мошенничества.

