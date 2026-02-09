Реклама

Россиянин выслушал приговор за жестокую расправу над школьницей в свинарнике

В Красноярске мужчину приговорили к 23 годам за убийство подростка в свинарнике
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима местного жителя за жестокую расправу над 17-летней дочерью его начальника и насилие над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по трем статьям и обязали выплатить родным 6,1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на похороны.

Преступление произошло вечером 23 ноября 2024 года в деревне Ушканка. Пьяный осужденный пришел на ферму сельхозпредприятия, где работал скотником, чтобы забить скот и отомстить начальнику. На территории он встретил дочь управляющего. Мужчина стал угрожать ей ножом, а потом избил палкой и черенком тяпки. Когда девушка потеряла сознание, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потом он похитил и сжег телефон потерпевшей.

Зная, что свиньи всеядны, преступник оставил жертву с тяжелыми кровоточащими ранами в свинарнике и скрылся. В результате на ее теле нашли укусы от животных.

Ранее в Тверской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы 34-летнего местного жителя за изнасилование 13-летней школьницы и расправу над ней.

