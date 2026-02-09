Реклама

Россия
12:10, 9 февраля 2026Россия

Жена бойца СВО два года проходила с забытым в ее теле инструментом хирурга

Во Владивостоке жена бойца СВО два года проходила с катетером в почке
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

На Дальнем Востоке жена бойца СВО два года проходила с забытым хирургом катетером в почке. Об этом сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока в Telegram.

Медицинский инструмент забыли извлечь из тела россиянки после операции. Со временем вокруг катетера стали откладываться соли. В конечном счете это привело к образованию камней не только в почке, но и в мочевом пузыре.

Для извлечения инородных тел медикам потребовалось применить ультразвук и лазер, отмечает канал.

Ранее жительнице Подмосковья удалили два гигантских камня из мочевого пузыря. Диаметр одного из камней составил 8,5 сантиметра, что соответствует размеру апельсина.

