Жена бойца СВО два года проходила с забытым в ее теле инструментом хирурга

Во Владивостоке жена бойца СВО два года проходила с катетером в почке

На Дальнем Востоке жена бойца СВО два года проходила с забытым хирургом катетером в почке. Об этом сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока в Telegram.

Медицинский инструмент забыли извлечь из тела россиянки после операции. Со временем вокруг катетера стали откладываться соли. В конечном счете это привело к образованию камней не только в почке, но и в мочевом пузыре.

Для извлечения инородных тел медикам потребовалось применить ультразвук и лазер, отмечает канал.

Ранее жительнице Подмосковья удалили два гигантских камня из мочевого пузыря. Диаметр одного из камней составил 8,5 сантиметра, что соответствует размеру апельсина.

