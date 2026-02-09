Россиянка обвинила врачей в отказе подняться на двухъярусную кровать к больной дочери

Челябинка обвинила врачей в отказе помогать ее больной дочери

Жительница Челябинска обвинила врачей в отказе помогать ее больной дочери. Об этом она рассказала сетевому изданию «Челябинск онлайн».

По словам россиянки, прибывшая по вызову бригада скорой помощи не стала осматривать ее ребенка из-за того, что девочка лежала на двухъярусной кровати. «Когда приехали врачи, они сказали, чтобы она спустилась вниз, залезать на двухъярусную кровать они не стали. А она даже пошевелиться не могла, и они уехали, так и не осмотрев ребенка», — пояснила она журналистам. После этого россиянке пришлось вызывать другую бригаду.

Инцидент прокомментировали в областном Минздраве. Там указали, что при посещении первой бригады к пациенту не был обеспечен доступ. Там также сообщили о некоем конфликте — вероятно, между медиками и матерью девочки. «В сложившихся обстоятельствах, включая устный отказ в грубой форме от осмотра и обострения конфликта, бригада была вынуждена покинуть место вызова», — добавили Минздраве, подчеркнув, что с сотрудниками была проведена беседа.

