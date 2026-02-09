Российские войска продвинулись к Славянску

Пушилин: Российские войска продвинулись в направлении Славянска

Российские войска продвинулись в направлении Славянска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть также продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска», — сказал он.

Кроме того, чиновник сообщил, что подразделения Российской армии продвигаются в направлении города Доброполье, расположенного на севере от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Славянска и Краматорска идет самая ожесточенная на всем фронте борьба за господство в воздухе. По его словам, небо на этом направлении патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а из-за суровых морозов пехотные маневры хорошо видны в тепловизоры с воздуха.