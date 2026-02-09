Российский школьник сломал позвоночник после толчка в спину на тренировке

В Новосибирской области школьник сломал позвоночник на тренировке по хоккею

В Новосибирской области школьник сломал позвоночник после толчка в спину на тренировке по хоккею в центре физической культуры и спорта «Олимпия». Об этом сообщает NGS.RU.

Издание опубликовало видео момента получения подростком травмы. На кадрах видно, как одного из спортсменов толкнули к борту, из-за чего тот упал, а вокруг него собрались другие хоккеисты.

Предварительно, у пострадавшего диагностировали компрессионный перелом позвоночника. По словам родителя, ребенку не была оказана своевременная медицинская помощь.

Директор спортивного центра Олег Шулаев озвучил другую версию произошедшего, заявив, что воспитанник получил травму не в результате агрессивного поведения другого ученика, а вся ответственность за произошедшее лежит на тренере.

«У нас тренер нарушил инструкции. Он в этот день, зная, что ребенок получил травму, нас не поставил в известность. Он должен был предупредить директора школы и не оказал первую медицинскую помощь. Также он не вызвал скорую помощь», — сказал собеседник издания, добавив, что мальчика с травмой отправили без сопровождения к родителям, после чего мать отвезла мальчика в больницу.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. В учреждении, в свою очередь, создали комиссию по расследованию инцидента. Тренеру сделали выговор. Подросток продолжает лечение: в ближайшие несколько месяцев ему придется носить специальный корсет.

В ноябре 2025 года восьмилетний хоккеист уфимской команды «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков после столкновения с бортом во время матча в Бугульме. Сообщалось, что медработники, которые находились на арене, не оказали помощь ребенку, а судьи не приняли мер.