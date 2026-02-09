Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 9 февраля 2026Экономика

Семьи призвали показывать квартиру врачу перед ремонтом

Депутат Буцкая: Перед ремонтом стоит показать детскую спальню педиатру
Александра Качан (Редактор)

Фото: pn28 / Shutterstock / Fotodom

Перед ремонтом детской спальни помещение стоит показать педиатру, чтобы получить рекомендации. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Говорит Москва».

Депутат отметила, что молодые родители могут совершить ошибки при обустройстве комнаты, которые навредят ребенку. «Ты можешь купить самую лучшую детскую кроватку, но поставить ее под окно, где сверху будет дуть. У новорожденных детей настолько несовершенна может быть терморегуляция, что температура будет повышаться оттого, что кроватка стоит рядом с батареей», — объяснила Буцкая.

По ее словам, избежать проблем поможет приезд педиатра на дом. Врач сможет осмотреть комнату и рассказать родителям, как правильно организовать пространство.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Согласно опросу, около 55 процентов граждан не планируют ремонт, строительство или приобретение недвижимости в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Эксперт порассуждал о сумме обещанного Киевом гонорара за жизнь российского генерала

    Назван срок прихода климатической весны в Москву

    Детский омбудсмен взяла на контроль дело умершего в туалете школьника

    Врач дал несколько советов любителям есть снег

    В России прокомментировали соглашение Вашингтона и Киева о проведении выборов на Украине

    Павла Прилучного заподозрили в пластике в сети со словами «вообще на себя не похож»

    Иностранец организовал групповое развращение российских детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok