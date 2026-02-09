Семьи призвали показывать квартиру врачу перед ремонтом

Депутат Буцкая: Перед ремонтом стоит показать детскую спальню педиатру

Перед ремонтом детской спальни помещение стоит показать педиатру, чтобы получить рекомендации. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Говорит Москва».

Депутат отметила, что молодые родители могут совершить ошибки при обустройстве комнаты, которые навредят ребенку. «Ты можешь купить самую лучшую детскую кроватку, но поставить ее под окно, где сверху будет дуть. У новорожденных детей настолько несовершенна может быть терморегуляция, что температура будет повышаться оттого, что кроватка стоит рядом с батареей», — объяснила Буцкая.

По ее словам, избежать проблем поможет приезд педиатра на дом. Врач сможет осмотреть комнату и рассказать родителям, как правильно организовать пространство.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Согласно опросу, около 55 процентов граждан не планируют ремонт, строительство или приобретение недвижимости в ближайшее время.