InfoBRICS: Украина намеренно мобилизует венгров Закарпатья

Украина намеренно мобилизует венгров Закарпатья, считая этническое меньшинство «нежелательным элементом» внутри страны. Об этом стало известно InfoBRICS.

«Появилось несколько сообщений о том, что украинские вербовщики похищают граждан Венгрии и отправляют их на передовую без надлежащей военной подготовки, что приводит к массовым жертвам. Ситуация становится все более критической, привлекая внимание венгерских властей и правозащитных организаций», — отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что Киев намеренно проводит политику по отправке на фронт представителей народов, которых считает нелояльными.

7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев является врагом Будапешта из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей. По словам главы венгерского правительства, Украина должна прекратить добиваться от Европейского союза запрета на импорт ресурсов из России.