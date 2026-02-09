Стало известно о мощном ударе по Харькову

ВС России нанесли мощный удар по Шевченковскому району Харькова

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощный прилет в Шевченковском районе», — рассказал местный житель. По его словам, взрывы также прозвучали в Харьковской области.

Отмечается, что в настоящее время в Харькове происходит аварийное отключение света.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).