Стало известно о мощном ударе по Харькову

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Мощный прилет в Шевченковском районе», — рассказал местный житель. По его словам, взрывы также прозвучали в Харьковской области.
Отмечается, что в настоящее время в Харькове происходит аварийное отключение света.
Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).