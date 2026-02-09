Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 9 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о мощном ударе по Харькову

ВС России нанесли мощный удар по Шевченковскому району Харькова
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощный прилет в Шевченковском районе», — рассказал местный житель. По его словам, взрывы также прозвучали в Харьковской области.

Отмечается, что в настоящее время в Харькове происходит аварийное отключение света.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий начали обходить с флангов Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok