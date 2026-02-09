Стало известно о странном поведении киллера после выстрела в генерала Алексеева

Подполковник запаса ФСБ Попов: Стрелявший в Алексеева киллер вел себя глупо

Подполковник запаса ФСБ Андрей Попов заявил, что стрелявший в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева киллер вел себя глупо и непрофессионально. К такому выводу эксперт пришел, изучив кадры с места ЧП, пишет «Царьград».

«Честно говоря, если смотреть по действиям, то я там профессионализма не увидел. Может быть, это бывший военнослужащий, но на оперработника со стажем не смахивает», — предположил Попов, указав на странное поведение киллера.

По словам подполковника запаса ФСБ, стрелявший в генерала человек не предпринял «ряда элементарных шагов». «Оперативник бы вот так просто не уходил. Мы же все знаем про систему "Безопасный город"», — отметил он.

Попов указал, что в действиях киллера полностью отсутствует «легендирование», а поведение стрелявшего выдает в нем дилетанта. Так, указал эксперт, профессионал никогда не выбросил бы пистолет в сугроб. «Профессионал бы "поскользнулся", упал, в этот момент спрятал пистолет в сугроб, встал, ругнулся, отряхнулся и пошел дальше. И в таком случае камера вас увидела, посторонний — ситуация типичная!» — объяснил он.

О покушении на Алексеева стало известно утром в пятницу, 6 февраля. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению он выжил.

Непосредственным исполнителем покушения оказался Любомир Корба, а его пособником — Виктор Васин. Оба признали вину.

Сотрудники ФСБ смогли отследить Корбу по видеосистеме Москвы. На кадрах видно, что после стрельбы по российскому офицеру он выбросил пистолет с глушителем в сугроб.