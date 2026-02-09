ФСБ: Задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину

ФСБ рассказала новые подробности о задержанных участниках покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве — Любомире Корбе и Викторе Васине. Первый был непосредственным исполнителем покушения, второго назвали его пособником.

Спецслужба уточнила, что оба признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения, которое планировалось по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Киллера готовили в Киеве и передали ему пистолет и ключ от подъезда

По данным от ФСБ, Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о связи через Zoom и приехал в Россию в августе 2025 года по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — 27-летний гражданин Польши Любош Корба, живущий в Катовице.

Каждый месяц СБУ платила Корбе в криптовалюте (сам он уточнил, что каждый месяц ему платили две тысячи долларов). Он наблюдал за высокопоставленными военнослужащими, забрал из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от подъезда, где жил Алексеев. Ключ ему передала через тайник Зинаида Серебрицкая — еще одна участница подготовки. Она сняла квартиру в том же доме.

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В день покушения Корба зашел в подъезд, дождался, когда генерал выйдет из квартиры, и на лифтовой площадке четыре раза выстрелил в него. Пистолет и рюкзак он выбросил, сменил верхнюю одежду, поехал в аэропорт и вылетел в ОАЭ. В случае успешного покушения СБУ обещала выплатить ему 30 000 долларов.

Виктор Васин же арендовал квартиру для Корбы во время подготовки покушения, а также обеспечил его проездными в общественном транспорте. «Участие в преступлении принял по террористическим мотивам», — утверждает ФСБ.

ФСБ показала кадры допроса Корбы и Васина

Сам Корба на видео с допроса рассказал, что объекты для слежки ему присылали по телефону.

«В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. После исполнения было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где был другой билет на Румынию. Из Румынии должен был ехать в Киев. В Киеве должна была встретить команда с генералом, которые давали мне задание», — пояснил он.

Васин же говорит, что «его знакомый Любомир Корба прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерал-лейтенанта Алексеева». С его слов, он обратился к нему с просьбой помочь в съеме квартиры и приобретения проездных. «О чем я искренне раскаиваюсь», — добавил он.

Также ФСБ показал кадры с камер, на которых Корба проходит досмотр в московском аэропорту перед вылетом в Дубай.

Корба и Васин давно знакомы

Ранее стало известно, что стрелявший в генерала Алексеева и его пособник знакомы как минимум 20 лет. Васин — выпускник филиала Военной академии связи имени Буденного. Он проживал на северо-западе Москвы, занимался предпринимательством и менеджментом. Известно, что он накопил долг на сумму свыше 830 тысяч рублей, жил с женой и собакой. Несколько лет назад он приобрел квартиру.

О Корбе известно меньше подробностей. Сообщается, что в 2010-х он проживал в Москве и Подмосковье, но позже вернулся на Украину в родной Тернополь.