Силовые структуры
10:03, 9 февраля 2026Силовые структуры

Сын стрелявшего в генерала Алексеева участвовал в его вербовке

ФСБ: Корбу завербовали в августе 2025 года при помощи Польши и собственного сына
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Любомир Корба, который несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, был завербован украинскими спецслужбами в Тернополе в августе 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, в его вербовке принимали участие спецслужбы Польши и 28-летний сын Любомира – Любош Корба, проживающий в Котовице. Мужчина 1960 года рождения прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве и проверку на полиграфе, а также получил инструкцию по использованию сервиса для видеоконференций Zoom.

Его забросили в Россию в августе прошлого года по маршруту: Киев — КишиневТбилисиМосква. Оружие для покушения он должен был забрать из схрона в Подмосковье.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению выжил.

