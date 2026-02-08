Реклама

Стали известны подробности знакомства подозреваемых в покушении на генерала

Стрелявший в генерала Алексеева киллер и его пособник знакомы как минимум 20 лет
Автомобиль Следственного комитета России у дома, где было совершено покушение на Владимира Алексеева. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стрелявший в генерала Владимира Алексеева киллер Любомир Корба и его пособник Виктор Васин знакомы как минимум 20 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Изданию стало известно, что подозреваемые в покушении на Алексеева знакомы с 2000-х годов. Васин выпускник филиала Военной академии связи имени Буденного. Он проживал на северо-западе Москвы, занимался предпринимательством и менеджментом. За ним числится множество долгов перед Федеральной службой судебных приставов. Кроме того, он являлся сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России).

О Корбе известно меньше подробностей. Сообщается, что в 2010-х он проживал в Москве и Подмосковье, но позже вернулся на Украину в родной Тернополь.

По данным Следственного комитета, в декабре 2025 года украинские спецслужбы направили Корбу в Москву для совершения теракта.

6 февраля Любомир Корба несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Владимира Алексеева на Волоколамском шоссе в Москве. После этого он вылетел в Дубай, где был задержан и отправлен в Россию.

