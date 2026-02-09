Реклама

Стало известно о желании премьера Японии провести переговоры с Россией

Виктория Кондратьева
Фото: KAZUHIRO NOGI / Pool / Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити хотела бы провести переговоры на высшем уровне с Россией. Об этом заявил депутат японского парламента Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

«На съезде "за возвращение северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — прим. «Ленты.ру») 7 декабря [Такаити] дала понять, что хотела бы провести встречу на высшем уровне и приложить усилия для решения проблем», — сказал японский парламентарий.

Депутат отметил, что Такаити понимает важность отношений России и Японии. Он также рассказал, что встречался с премьером перед своим визитом в РФ в конце прошлого года, после чего доложил ей об итогах поездки.

Ранее возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия (ЛДП) одержала убедительную победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах, показав лучший результат с момента основания в 1955 году.

