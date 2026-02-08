Раскрыты предварительные результаты парламентских выборов в Японии

Правящий блок в Японии получит большинство в нижней палате парламента

В Японии правящий блок во главе с премьером Санаэ Такаити может одержать победу, гарантировав себе индивидуальное большинство в нижней палате парламента. Об этом со ссылкой на данные экзитпола сообщает японское общественное телевидение NHK.

По данным издания, возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия и партия «Общество обновления Японии» могут получить две трети мест в нижней палате парламента и обеспечить себе конституционное большинство. Согласно данным опросов на четырех тысячах избирательных участков, у правящего блока будет свыше 310 мест. Партия Такаити получит большинство — свыше 233 мест, оппозиционная партия «Союз центристских реформ» — от 37 до 91 места.

В последний раз такой результат партия показала в 2012 году. Тогда возглавляемые Синдзо Абэ либерал-демократы получили 294 места и перехватили власть в стране у уже несуществующей Демократической партии Японии. При этом явка на выборах составила всего 26,01 процента.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить ключевую нижнюю палату парламента 23 января. По словам Такаити, она пошла на этот шаг, поскольку считает, что народ Японии должен сам решить, может ли он доверить ей управление страной.