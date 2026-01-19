Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 19 января 2026Мир

Премьер Японии распустит нижнюю палату парламента

Премьер Японии Такаити решила распустить нижнюю палату парламента 23 января
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить ключевую нижнюю палату парламента 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня как премьер-министр я приняла решение распустить палату представителей парламента 23 января», — сказала она.

По словам Такаити, она пошла на этот шаг, поскольку считает, что народ Японии должен сам решить, может ли он доверить ей управление страной.

Она напомнила, что в Японии премьер-министра выбирают депутаты парламента, однако во время последних выборов в 2024 году не шло речи о том, что она может возглавить правительство.

Ранее стало известно, что японский депутат Мунэо Судзуки передал послание от Такаити для президента России Владимира Путина. Уточняется, что он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok