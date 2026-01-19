Премьер Японии распустит нижнюю палату парламента

Премьер Японии Такаити решила распустить нижнюю палату парламента 23 января

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить ключевую нижнюю палату парламента 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня как премьер-министр я приняла решение распустить палату представителей парламента 23 января», — сказала она.

По словам Такаити, она пошла на этот шаг, поскольку считает, что народ Японии должен сам решить, может ли он доверить ей управление страной.

Она напомнила, что в Японии премьер-министра выбирают депутаты парламента, однако во время последних выборов в 2024 году не шло речи о том, что она может возглавить правительство.

Ранее стало известно, что японский депутат Мунэо Судзуки передал послание от Такаити для президента России Владимира Путина. Уточняется, что он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря.