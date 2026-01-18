Японский депутат передал Путину письмо с посланием от Такаити

TK: Японский депутат Судзуки в декабре передал послание от Такаити для Путина

Депутат из Японии Мунэо Судзуки передал послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити для президента России Владимира Путина. Он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря, передает журнал Toyo Keizai (TK).

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — отметил на пресс-конференции Судзуки.

В письме Токио говорит о важности отношений с Москвой и о желании прекращения украинского конфликта.

Ранее Судзуки назвал условие возобновления сотрудничества с Россией. По его словам, для этого необходимо прекращение огня на Украине.