В Японии назвали условие возобновления сотрудничества с Россией

Судзуки: Япония готова возобновить сотрудничество с РФ после прекращения огня

Япония готова возобновить сотрудничество с Россией после прекращения огня на Украине. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова передает РИА Новости.

«Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отдает приоритет прекращению огня на Украине, и после этого Япония готова позитивно подумать над дальнейшим сотрудничеством с Россией», — сказал он.

Ранее Судзуки заявил, что российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии. Он добавил, что поднимал этот вопрос в ходе беседы с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Во время переговоров российская сторона призвала Токио отказаться от враждебной линии в двусторонних отношениях. В заявлении российского МИД указано, что отношения двух государств продолжают деградировать из-за недружественного курса Японии.