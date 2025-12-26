Реклама

МИД России выступил с призывом к Японии

В МИД России призвали Японию отказаться от враждебной линии в отношении Москвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва призывает Токио отказаться от враждебной линии в двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении российского МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с депутатом Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.

В сообщении отмечается, что отношения двух стран продолжают деградировать из-за недружественного курса Токио.

«Для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа», — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном отказе Японии от безъядерного статуса. По ее словам, подобное решение Токио осложнит ситуацию в регионе и неизбежно вызовет контрмеры со стороны стран, которым такая линия будет угрожать.

