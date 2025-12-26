Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 26 декабря 2025Мир

Японский депутат заявил о наихудших отношениях с Россией

Судзуки: Отношения России и Японии находятся в худшем состоянии с начала СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters

Российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.

«Спустя четыре года после начала специальной военной операции (СВО) на Украине наши отношения находятся в наихудшей ситуации, и это главная причина, почему в этом году я посетил Россию», — выразил сожаление политик.

Судзуки добавил, что поднимал этот вопрос в ходе беседы с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Ранее Судзуки заявил о необходимости скорейшего возобновления авиасообщения между Россией и Японией. Также депутат пообещал сделать все возможное на своей должности, чтобы восстановить отношения двух стран.

Судзуки прилетел сегодня в Москву из Токио и осознал необходимость прямых рейсов между странами. Своими впечатлениями от перелета он поделился в личном блоге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok