Японский депутат заявил о наихудших отношениях с Россией

Судзуки: Отношения России и Японии находятся в худшем состоянии с начала СВО

Российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.

«Спустя четыре года после начала специальной военной операции (СВО) на Украине наши отношения находятся в наихудшей ситуации, и это главная причина, почему в этом году я посетил Россию», — выразил сожаление политик.

Судзуки добавил, что поднимал этот вопрос в ходе беседы с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Ранее Судзуки заявил о необходимости скорейшего возобновления авиасообщения между Россией и Японией. Также депутат пообещал сделать все возможное на своей должности, чтобы восстановить отношения двух стран.

Судзуки прилетел сегодня в Москву из Токио и осознал необходимость прямых рейсов между странами. Своими впечатлениями от перелета он поделился в личном блоге.