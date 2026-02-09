Реклама

10:51, 9 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно об активизации диверсантов ВСУ в российской форме

ТАСС: Диверсанты ВСУ пытаются заходить в тыл к российским военным в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Диверсанты из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются заходить в тыл к российским военным в юго-западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что переодетые в российскую форму диверсанты пытаются заходить на территорию ДНР из Запорожской области. При этом, по данным силовиков, подобные попытки пресекаются Вооруженными силами России.

«Последние дни активизировались украинские диверсанты. Они пытаются заходить в российской форме с территории Запорожской области в направлении юго-западной части ДНР. Пока безрезультатно. Все подлежат уничтожению», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Шахтерском Днепропетровской области дрон ударил по дому, в подвале которого жили украинские военные. Утверждается, что они пренебрегали маскировкой.

