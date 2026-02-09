Украинский бизнесмен Ваганян рассказал о передаче Бакановым взяток Зеленскому

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов передавал взятки президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал украинский бизнесмен Сергей Ваганян, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Бизнесмен Ваганян заявил на заседании временной следственной комиссии Рады, что обладает фото и видео доказательствами, как экс-глава СБУ Баканов брал у него и других предпринимателей взятки на десятки миллионов долларов. Он также заявил, что эти деньги Баканов передавал Зеленскому», — говорится в публикации.

По словам бизнесмена, Баканов покинул Украину накануне начала специальной военной операции. Предприниматель уточнил, что бывший глава СБУ использовал для этого «паспорт-прикрытие».

Ранее Ваганян сообщал, что жаловался на Баканова Зеленскому. Украинский лидер заверял его, что глава ведомства будет привлечен к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.