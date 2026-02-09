Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 9 февраля 2026Бывший СССР

Украинский бизнесмен рассказал о взятках Зеленскому

Украинский бизнесмен Ваганян рассказал о передаче Бакановым взяток Зеленскому
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов передавал взятки президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал украинский бизнесмен Сергей Ваганян, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Бизнесмен Ваганян заявил на заседании временной следственной комиссии Рады, что обладает фото и видео доказательствами, как экс-глава СБУ Баканов брал у него и других предпринимателей взятки на десятки миллионов долларов. Он также заявил, что эти деньги Баканов передавал Зеленскому», — говорится в публикации.

По словам бизнесмена, Баканов покинул Украину накануне начала специальной военной операции. Предприниматель уточнил, что бывший глава СБУ использовал для этого «паспорт-прикрытие».

Ранее Ваганян сообщал, что жаловался на Баканова Зеленскому. Украинский лидер заверял его, что глава ведомства будет привлечен к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

    Евросоюз решил наказать порты двух стран за российскую нефть

    Москвичей предупредили о погоде до конца недели

    Анфиса Чехова вышла замуж

    Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

    В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

    Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok