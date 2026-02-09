Реклама

Культура
11:02, 9 февраля 2026Культура

В Москве началось прощание с Ольгой Чиповской

Актриса Анна Чиповская пришла на церемонию прощания со своей матерью Ольгой
Андрей Шеньшаков

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Актриса театра и кино Анна Чиповская простилась со своей матерью Ольгой. Кадры траурной церемонии опубликовал Telegram-канал Super.

Прощание с заслуженной артисткой России проходит в эти минуты в Большом фойе Театра имени Вахтангова в Москве. В последний путь артистку также пришли проводить друзья и коллеги Юрий Чурсин, Павел Табаков и другие.

67-летней Ольги Евгеньевны Чиповской не стало 4 февраля, в этот момент она была у себя дома. Известно, что всю свою карьеру артистка посвятила Театру имени Вахтангова и служила на его сцене до последнего дня.

Ранее звезда «Елок» и сериала «Оттепель» поблагодарила фанатов за поддержку после новостей о кончине Ольги Чиповской.

