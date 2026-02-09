Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

В Москве наградили победителей премии «Лидер Сферума»

В Москве 7 февраля наградили победителей премии «Лидер Сферума»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Официальный сайт Министерства образования Саратовской области

В субботу, 7 февраля, в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Первой Всероссийской премии педагогического сообщества «Лидер Сферума». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие более 100 представителей образовательной сферы со всей России. Образовательная платформа «Сферум» чествовала их за достижения и активную позицию в сфере образования, вклад в цифровизацию и продвижение принципов, помогающих сориентироваться в современной цифровой реальности и открыть для себя новые возможности для развития и обучения.

Премия вручалась в пяти номинациях: «Абсолютный лидер», «Голос Сферума», «Исследователь», «Центр притяжения» и «Душа сообщества».

В ходе церемонии директор по информационному сопровождению VK Кристина Давыдова отметила, что более 22 миллионов педагогов, учащихся и родителей теперь пользуются «Сферумом» в МАХ. По ее словам, еженедельно аудитория составляет 18 миллионов пользователей.

В свою очередь, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов указал, что представители образовательной сферы регулярно участвуют в фокус-группах, тестируют новый функционал «Сферума» и предлагают свои идеи для разработчиков. «В рамках этой работы сформировалось сообщество профессионалов – лидеров, кто задает тренды и меняет мир к лучшему. Поэтому мы положили начало новой традиции – ежегодно отмечать лучших из лучших в своей профессии», — добавил он.

«Сферум» — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok