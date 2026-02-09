В России артист цирка сломал ногу на манеже во время выступления и попал на видео

В Нижнем Новгороде артист цирка сломал ногу во время представления. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи россиянин выступает перед зрителями, выполняя акробатический номер на спине скачущей по манежу лошади. Приземлившись на спину лошади, артист теряет равновесие и падает на настил. Нога, на которую приземляется мужчина, подгибается, после чего он хватается за поврежденную конечность.

После случившегося исполнителя трюка доставили в больницу, а цирк проверят по линии Государственной инспекции труда, отмечает канал.

Ранее подобный эпизод произошел в Большом Московском цирке, где гимнаст из Эфиопии упал на репетиции. Директор цирка Эдгард Запашный рассказал, что к этому привела ошибка пассировщика — человека, который должен был остановить вращение гимнаста при приземлении, подставив свой корпус.