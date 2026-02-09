В России сообщили об отправке в зону СВО «особенного груза»

Из Татарстана в ДНР отправили лошадей, их задействуют в патрулировании

Из Татарстана в ДНР отправили лошадей. Об этом рассказал директор Казанского ипподрома Гияз Идиятуллин, передает «НТР24».

В зону проведения спецоперации были переданы восемь животных. В ДНР они займутся патрулированием территории, а также подвозом продуктов питания в труднодоступной местности. Идет ли речь о линии боевого соприкосновения, не уточняется.

«Республика отправляет в Донецкую Народную Республику гуманитарный груз — особенный, живой. Восемь лошадей уникальной татарской породы едут в зону СВО для выполнения благородных задач», — отметил Идиятуллин. Он заявил, что лошади из Татарстана — это «проверенные бойцы» и якобы чувствуют мины, что помогает им избегать опасности.

Ранее стала известна судьба осла по кличке Жорик, который участвовал в спецоперации, доставляя снаряды для артиллерии. После «демобилизации» животное нашло дом в Московском зоопарке.