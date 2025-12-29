Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:21, 29 декабря 2025Из жизни

«Демобилизованный» с СВО ослик Жорик поселился в Московском зоопарке

Участвовавший в СВО ослик Жорик поселился в Московском зоопарке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Московский зоопарк»

В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, который до этого участвовал в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

Жорик «служил» в гвардейском 1430-м полку в зоне боевых действий. Среди его обязанностей была доставка снарядов для артиллерии, а также участие в хозяйственных работах. После передислокации части осла решили «демобилизовать», и благодаря неравнодушным гражданам Московский зоопарк организовал его переезд: сначала он адаптировался в филиале в Великом Устюге, а в конце ноября прибыл в Москву.

После месячного карантина Жорик официально поселился на экспозиции. Теперь его дом — это контактная площадка на уютной ферме на территории Детского зоопарка, по соседству с камерунскими козочками.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, что использование ослов и других гужевых животных на СВО является нормальной практикой. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Анна Седокова похвасталась фигурой в леопардовых трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok