«Демобилизованный» с СВО ослик Жорик поселился в Московском зоопарке

Участвовавший в СВО ослик Жорик поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, который до этого участвовал в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

Жорик «служил» в гвардейском 1430-м полку в зоне боевых действий. Среди его обязанностей была доставка снарядов для артиллерии, а также участие в хозяйственных работах. После передислокации части осла решили «демобилизовать», и благодаря неравнодушным гражданам Московский зоопарк организовал его переезд: сначала он адаптировался в филиале в Великом Устюге, а в конце ноября прибыл в Москву.

После месячного карантина Жорик официально поселился на экспозиции. Теперь его дом — это контактная площадка на уютной ферме на территории Детского зоопарка, по соседству с камерунскими козочками.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, что использование ослов и других гужевых животных на СВО является нормальной практикой. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны.