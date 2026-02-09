В российской школе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга

Mash: В Уфе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга

В одной из школ Уфы второклассника ударили по голове до сотрясения мозга. Об этом сообщает Mash Batash в Telegram.

По данным канала, на российского школьника набросился одноклассник. Обидчик якобы сильно ударил сверстника по голове, после чего у пострадавшего закружилась голова и началась тошнота.

За ребенком в школу приехала мать. Женщина отвезла мальчика в травмпункт, где у него диагностировали сотрясение мозга.

По словам тети школьника, над ним часто издеваются в классе, но директор школы ничего с этим не делает и общается с семьей на повышенных тонах. Классная руководительница прокомментировала ситуацию в беседе с каналом, отметив, что с обидчиком и его родителями уже проведена беседа.

Ранее сообщалось, что девятиклассника из Нижегородской области толпой избили до потери сознания после длительной травли со стороны сверстников.