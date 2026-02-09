Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 9 февраля 2026Россия

В российской школе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга

Mash: В Уфе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kyo azuma / Unsplash

В одной из школ Уфы второклассника ударили по голове до сотрясения мозга. Об этом сообщает Mash Batash в Telegram.

По данным канала, на российского школьника набросился одноклассник. Обидчик якобы сильно ударил сверстника по голове, после чего у пострадавшего закружилась голова и началась тошнота.

За ребенком в школу приехала мать. Женщина отвезла мальчика в травмпункт, где у него диагностировали сотрясение мозга.

По словам тети школьника, над ним часто издеваются в классе, но директор школы ничего с этим не делает и общается с семьей на повышенных тонах. Классная руководительница прокомментировала ситуацию в беседе с каналом, отметив, что с обидчиком и его родителями уже проведена беседа.

Ранее сообщалось, что девятиклассника из Нижегородской области толпой избили до потери сознания после длительной травли со стороны сверстников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Истощенного тигренка-сироту нашли на обочине в российском регионе

    Появились новые подробности о пытавшихся убить генерала Алексеева

    Раскрыты контакты России и Европы в одном регионе

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok