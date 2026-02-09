Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 9 февраля 2026Бывший СССР

Вертолет ВСУ уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания

Вертолет ВСУ Ми-24 уничтожен вместе с экипажем во время выполнения задания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24. Об этом сообщила 11-я авиабригада «Херсон» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что вертолет был уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания. Причины потери Ми-24 не раскрываются.

Ранее стало известно, что российские войска поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке в 46 километрах от аэродрома Канатово в Кировоградской области.

В декабре 2025 года сообщалось, что экипаж украинского вертолета Ми-24 не выжил во время выполнения боевого задания. Причина этого не раскрывалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Глава МИД Украины попытался ввести один запрет для россиян и вызвал смех на Западе

    На Западе раскритиковали Стубба за слова о России

    Вертолет ВСУ уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания

    Жители российского города рассказали о серии взрывов в небе

    Названы дата и место прощания с 9-летним Пашей из Петербурга

    СБУ засекретила данные о тратах на укрепления

    Полностью сгоревшая после атаки украинская АЗС попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok