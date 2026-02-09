Вертолет ВСУ уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания

Вертолет ВСУ Ми-24 уничтожен вместе с экипажем во время выполнения задания

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24. Об этом сообщила 11-я авиабригада «Херсон» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что вертолет был уничтожен вместе с экипажем во время выполнения боевого задания. Причины потери Ми-24 не раскрываются.

Ранее стало известно, что российские войска поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке в 46 километрах от аэродрома Канатово в Кировоградской области.

В декабре 2025 года сообщалось, что экипаж украинского вертолета Ми-24 не выжил во время выполнения боевого задания. Причина этого не раскрывалась.