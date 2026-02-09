Реклама

Герой мема «Филяй-филяй» заявил о желании приехать в Россию

Герой мема «Филяй-филяй» Самуэль Домен заявил о желании приехать в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Герой популярного мема «Филяй-филяй», немецкий блогер Самуэль Домен рассказал о желании посетить Россию. Его слова передает РЕН ТВ в Telegram.

Домен заявил, что хочет приехать в Россию, но пока не знает, когда сможет сделать это. «Нужно посмотреть, что сейчас вообще возможно. Но я обязательно когда-нибудь приеду в Россию, я в этом уверен. Надеюсь, смогу встретить много людей и увидеть свое сообщество вживую», — добавил он.

Мем «Филяй-филяй» покорил Рунет в конце 2025 года. В набравшем популярность видео Домен без рубашки танцует под песню Vielleicht Vielleicht в исполнении MilleniumKid x JBS. Ролик с ним особенно понравился русскоязычным женщинам: в комментариях его называют «сыном маминой подруги». Также пользовательницы сети шутят, что при просмотре видео с немецким блогером у них «раньше времени началась овуляция».

Самуэль Домен родился в 2001 году в Германии. Он получил экономическое образование и собирался построить карьеру в банковском секторе, но в итоге стал моделью. В 2025 году он принял участие в шоу «Топ-модель по-немецки» и стал одним из самых ярких героев проекта.

