13:12, 9 февраля 2026Авто

Восемь человек пострадали в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы столкнулись автобус и грузовик, пострадали восемь человек
Алан Босиков
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Восемь человек пострадали в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На Ленинском проспекте столкнулись автобус и грузовик. На кадрах с камеры наблюдения видно, как большегруз таранит пассажирский транспорт.

В пресс-службе «Мосгортранса» рассказали РИА Новости, что виновником аварии стал водитель грузовика, нарушивший правила дорожного движения. Он не уступил дорогу автобусу, что привело к столкновению.

В конце января массовое ДТП произошло на одной из оживленных российских автодорог – трассе М7 «Волга». На ее участке в районе города Гороховец столкнулись более десяти автомобилей. Авария привела к появлению пробки протяженностью пять километров.

