16:26, 27 января 2026Авто

На трассе М7 произошло массовое ДТП

На трассе у Гороховца произошло столкновение более десятка автомобилей
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал SHOT

На федеральной трассе М7 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В районе города Гороховец столкнулись более десяти автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza.

При неблагоприятных погодных условиях — снегопад и обледенение дороги — многие водители не справились с управлением. Машины попадали в заносы и сталкивались друг с другом, что привело к образованию цепочки аварий. В результате на данном участке скопилась пробка протяженностью около 5 километров.

В настоящее время движение по направлению к Москве на месте ДТП полностью перекрыто.

Ранее стало известно, что владельцы рестайлинговых кроссоверов Porsche Macan жалуются на проблемы в работе электрооборудования.

    Обсудить
