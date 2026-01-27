На трассе М7 произошло массовое ДТП

На трассе у Гороховца произошло столкновение более десятка автомобилей

На федеральной трассе М7 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В районе города Гороховец столкнулись более десяти автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza.

При неблагоприятных погодных условиях — снегопад и обледенение дороги — многие водители не справились с управлением. Машины попадали в заносы и сталкивались друг с другом, что привело к образованию цепочки аварий. В результате на данном участке скопилась пробка протяженностью около 5 километров.

В настоящее время движение по направлению к Москве на месте ДТП полностью перекрыто.

