ВС России атаковали АЗС в украинском городе

В украинском городе Краматорск под удар ВС России попала АЗС

В украинском городе Краматорск под удар ВС России попала автозаправочная станция (АЗС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На месте удара возник большой пожар. На данный момент его уже ликвидировали. Отмечается, что АЗС выгорела полностью.

По словам военного аналитика Бориса Рожина, военные ВСУ часто заправлялись на этой АЗС. «Теперь не будут», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Россия применила новую тактику боевых действий на Украине, которая отличается от западной стратегии. Сообщается, что Россия создала единую информационную систему, которая превращает поле боя в «зону тотального уничтожения».