Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 9 февраля 2026Бывший СССР

ВС России атаковали АЗС в украинском городе

В украинском городе Краматорск под удар ВС России попала АЗС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В украинском городе Краматорск под удар ВС России попала автозаправочная станция (АЗС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На месте удара возник большой пожар. На данный момент его уже ликвидировали. Отмечается, что АЗС выгорела полностью.

По словам военного аналитика Бориса Рожина, военные ВСУ часто заправлялись на этой АЗС. «Теперь не будут», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Россия применила новую тактику боевых действий на Украине, которая отличается от западной стратегии. Сообщается, что Россия создала единую информационную систему, которая превращает поле боя в «зону тотального уничтожения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

    ВС России атаковали АЗС в украинском городе

    Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

    На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

    Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok