Стало известно о новой тактике России в зоне СВО

Junge Welt: РФ применила новую тактику ведения боевых действий в зоне СВО

Россия начала применять новую тактику ведения боевых действий на Украине, которая отличается от привычной для Запада стратегии. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем», — говорится в сообщении.

По данным издания, новый подход России не соответствует западному представлению о наступлении, из-за чего аналитики иногда высказываются о слабости Российской армии.

Отмечается, что Россия смогла создать единую информационную систему, которая включает тактический, оперативный и стратегический уровни и превращает поле боевых действий в «зону тотального уничтожения».

Ранее командир расчета БПЛА с позывным Ангел заявил, что при ударе по позициям украинских войск Вооруженные силы России запускают один тяжелый беспилотник «Молния», после чего добивают несколькими FPV-дронами.