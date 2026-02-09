Россия начала применять новую тактику ведения боевых действий на Украине, которая отличается от привычной для Запада стратегии. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем», — говорится в сообщении.
По данным издания, новый подход России не соответствует западному представлению о наступлении, из-за чего аналитики иногда высказываются о слабости Российской армии.
Отмечается, что Россия смогла создать единую информационную систему, которая включает тактический, оперативный и стратегический уровни и превращает поле боевых действий в «зону тотального уничтожения».
Ранее командир расчета БПЛА с позывным Ангел заявил, что при ударе по позициям украинских войск Вооруженные силы России запускают один тяжелый беспилотник «Молния», после чего добивают несколькими FPV-дронами.