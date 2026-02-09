Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:56, 9 февраля 2026Наука и техника

Выявлен скрытый эффект алкоголя на работу мозга

Addiction: Долгое злоупотребление алкоголем приводит к изменениям в работе мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Многолетнее злоупотребление алкоголем приводит к глубоким изменениям в работе генов в ключевых зонах человеческого мозга, отвечающих за вознаграждение, контроль импульсов и принятие решений. К такому выводу пришли испанские нейробиологи, изучив посмертные образцы мозга людей с длительным алкогольным стажем. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Ученые проанализировали ткани мозга людей, которые употребляли алкоголь в среднем около 35 лет. Основное внимание они уделили эндоканнабиноидной системе — важной нейробиологической сети, участвующей в формировании удовольствия, мотивации, памяти и зависимого поведения. Именно эта система считается одной из ключевых в механизмах зависимости и рецидивов.

Материалы по теме:
Как приготовить пунш? 6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
Как приготовить пунш?6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
16 октября 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Исследование показало, что в префронтальной коре и прилежащем ядре — зонах, критически важных для самоконтроля и чувства награды, — существенно меняется активность генов. В частности, резко возрастает экспрессия рецептора CB1, связанного с усилением зависимого поведения, и одновременно снижается активность рецептора CB2, который выполняет защитные и противовоспалительные функции. Также были зафиксированы выраженные изменения в работе других рецепторов и ферментов, влияющих на баланс нейромедиаторов.

По словам авторов, такие сдвиги помогают объяснить, почему люди с алкогольной зависимостью сталкиваются с нарушением самоконтроля и высокой склонностью к срывам даже после длительных периодов воздержания.

Ранее ученые выяснили, что природное соединение горькой дыни ослабляет алкогольное повреждение печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    В Госдуме оценили шансы на восстановление авиасообщения с США

    Норвежская принцесса извинилась перед королем и королевой за дружбу с Эпштейном

    Водонаева высказалась об образах Бони фразой «вообще не про стиль»

    Появились новые детали о гибели в ИВС бывшей жены Галицкого

    Пилотов пассажирского самолета из США необоснованно арестовали в Африке

    АвтоВАЗ объявил о проверке данных о массовых поломках популярной модели

    Депутат Госдумы со словами «я слишком долго терпел» подал жалобу из-за обидной клички

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok