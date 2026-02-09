Зеленский подписал закон, предоставляющий вид на жительство иностранным военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет иностранным военным вид на жительство. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон гарантирует временное проживание иностранных военных в течение срока службы и еще три месяца после. «Бабель» отмечает, что документ приравнивается к виду на жительство.

Новые условия вступают в силу через месяц после подписания. Отмечается, что закон должен упростить получение иностранными наемниками социальных и административных услуг.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили «Ленте.ру», что в Донецкой народной республике осудят японского наемника Вооруженных сил Украины. Юи Мотомура принимал участие в боевых действиях в составе Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) против российских войск.