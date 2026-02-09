Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет иностранным военным вид на жительство. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон гарантирует временное проживание иностранных военных в течение срока службы и еще три месяца после. «Бабель» отмечает, что документ приравнивается к виду на жительство.
Новые условия вступают в силу через месяц после подписания. Отмечается, что закон должен упростить получение иностранными наемниками социальных и административных услуг.
Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили «Ленте.ру», что в Донецкой народной республике осудят японского наемника Вооруженных сил Украины. Юи Мотомура принимал участие в боевых действиях в составе Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) против российских войск.