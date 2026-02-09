Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 9 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

Зеленский подписал закон, предоставляющий вид на жительство иностранным военным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет иностранным военным вид на жительство. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон гарантирует временное проживание иностранных военных в течение срока службы и еще три месяца после. «Бабель» отмечает, что документ приравнивается к виду на жительство.

Новые условия вступают в силу через месяц после подписания. Отмечается, что закон должен упростить получение иностранными наемниками социальных и административных услуг.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили «Ленте.ру», что в Донецкой народной республике осудят японского наемника Вооруженных сил Украины. Юи Мотомура принимал участие в боевых действиях в составе Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) против российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В российском городе на крыше здания выросли кровавые сосульки

    Перечислены новые гаджеты Apple

    Следователи возбудили дело после гибели девятиклассника в школьном туалете

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok