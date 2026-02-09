Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта сумма гонорара японского наемника ВСУ

В ДНР осудят японского наемника ВСУ, воевавшего против РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудят японского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ), воевавшего против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, 48-летний гражданин Японии Юи Мотомура в ноябре 2022 года прибыл на территорию Украины и прошел военную подготовку на тренировочных базах. После этого до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях в составе Грузинского национального легиона (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) против российских войск.

За эти действия он получил вознаграждение в размере более трех миллионов рублей.

Мотомура объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

    Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

    «Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok