В ДНР к 14 годам заочно приговорили финского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) к 14 годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорили 37-летнего гражданина Финляндии Харри Вяйсянена. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Российский суд признал наемника виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. В августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона, прошел обучение и до осени 2022 года воевал на территории ДНР. Следствие установило, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) заплатили осужденному гонорар в размере 170 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крупные формирования иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали замечаться реже. Это связано с уменьшением числа иностранцев в рядах украинских войск, которые отказываются подписывать новые контракты из-за страха оказаться на передовой.