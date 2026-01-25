Реклама

06:41, 25 января 2026Бывший СССР

В России рассказали о связанном с наемниками ВСУ изменении

ТАСС: Крупные формирования иностранных наемников ВСУ сейчас замечаются реже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Крупные формирования иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали замечаться реже. Это связано с уменьшением числа иностранцев в рядах украинских войск, которые отказываются подписывать новые контракты из-за страха оказаться на передовой. Об этом изменении рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства также отметил, что наиболее разнообразный и многочисленный контингент наемников фиксируется в Одесской области, являющейся ключевым логистическим хабом для поставок западного оружия и подготовки кадров.

«За последний год в области действовали в качестве инструкторов и были уничтожены граждане Франции, Великобритании — стран НАТО, [стран] Восточной Европы, а также наемники из Латинской Америки», — поведал он.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ с французскими наемниками под Одессой. В оказавшемся под ударом подразделении насчитывалось до 50 бойцов.

