Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:18, 10 февраля 2026Авто

Акции производителя легендарных мотоциклов обрушились

Bloomberg: Акции Harley-Davidson упали на 11% из-за спада продаж мотоциклов
Кирилл Луцюк

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Утром 10 февраля акции Harley-Davidson упали на 11 процентов, после того как компания заявила о неожиданном снижении поставок мотоциклов. Об этом сообщило Bloomberg.

Случившееся усугубило проблемы производителя, вызванные слабым спросом и жесткими таможенными пошлинами. В IV квартале мировые поставки его мотоциклов составили 13 тысяч 515 единиц, или на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В свою очередь, аналитики ожидали в среднем 16 тысяч 408 единиц.

В 2025 году в России удалось продать больше 51 тысячи новых мотоциклов. Это на 19 процентов превысило результат предыдущего года, когда реализовали 43 тысячи. В целом на тот момент рынок рос уже 34 месяца. Последнее снижение показателей имело место в феврале 2023 года. Лидером по продажам новых мотоциклов по результатам минувшего года оказался бренд Regulmoto.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok