Акции производителя легендарных мотоциклов обрушились

Bloomberg: Акции Harley-Davidson упали на 11% из-за спада продаж мотоциклов

Утром 10 февраля акции Harley-Davidson упали на 11 процентов, после того как компания заявила о неожиданном снижении поставок мотоциклов. Об этом сообщило Bloomberg.

Случившееся усугубило проблемы производителя, вызванные слабым спросом и жесткими таможенными пошлинами. В IV квартале мировые поставки его мотоциклов составили 13 тысяч 515 единиц, или на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В свою очередь, аналитики ожидали в среднем 16 тысяч 408 единиц.

В 2025 году в России удалось продать больше 51 тысячи новых мотоциклов. Это на 19 процентов превысило результат предыдущего года, когда реализовали 43 тысячи. В целом на тот момент рынок рос уже 34 месяца. Последнее снижение показателей имело место в феврале 2023 года. Лидером по продажам новых мотоциклов по результатам минувшего года оказался бренд Regulmoto.