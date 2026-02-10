Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

«РГ»: Дилеры в России не могут распродать новые Skywell ET5 и HT-i 2023 года

В России до сих пор доступны для покупки новые автомобили китайской марки Skywell. Бренд официально покинул российский рынок еще год назад, но дилеры до сих пор продолжают реализовывать складские остатки, пишет «Российская газета» («РГ»).

В наличии имеются электрокроссоверы ET5 и гибридные HT-i, произведенные в 2023 году. Стоимость машин составляет около 3 миллионов рублей за машину. По информации от представителей автосалонов, основная часть партии была продана в прошлом году, но некоторые модели 2022 и 2023 годов выпуска все еще ждут своих покупателей.

За 2024 год в нашей стране было зарегистрировано только 202 автомобиля Skywell. По мнению отраслевых экспертов, низкий спрос был обусловлен несколькими факторами — высокой ценой, небольшой дилерской сетью и неопределенностью с гарантийным и сервисным обслуживанием после ухода бренда с рынка.

Марка Skywell была создана в 2010 году. Изначально компания занималась выпуском электробусов и коммерческого транспорта. Производство легковых автомобилей началось только в 2020 году, после производитель попытался выйти на международные рынки, в том числе и на российский.

В нашей стране продажи стартовали в 2022 году, но интерес покупателей к продукции оказался невысоким. В начале 2025 года производитель объявил о полном прекращении поставок.

