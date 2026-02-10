Владельцы автомобилей Haval столкнулись с неожиданными проблемами

Shot: Морозы выявили проблемы у кроссоверов Haval H9 и F7x

Владельцы кроссоверов китайского бренда Haval столкнулись с серьезными проблемами. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о моделях H9 и F7x.

Автовладельцы рассказали, что после ночной стоянки на морозе автомобили блокируют своего владельца — двери перестают открываться как снаружи, так и изнутри. Попытки попасть в салон или покинуть его могут привести к поломке наружных дверных ручек.

Но даже если сесть в автомобиль удалось, существует риск, что он не заведется. Водители отмечают, что при температуре около минус 10 градусов двигатель может не запускаться, а стартер будет работать вхолостую.

Также водители пожаловались на некорректную работу дисплея. В холодную погоду экран может перестать реагировать на касания, самопроизвольно отключаться или мигать после включения зажигания. По предварительным оценкам, замена обойдется владельцу от 50 до 80 тысяч рублей.

