16:17, 10 февраля 2026Авто

Владельцы автомобилей Haval столкнулись с неожиданными проблемами

Shot: Морозы выявили проблемы у кроссоверов Haval H9 и F7x
Марина Аверкина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Владельцы кроссоверов китайского бренда Haval столкнулись с серьезными проблемами. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о моделях H9 и F7x.

Автовладельцы рассказали, что после ночной стоянки на морозе автомобили блокируют своего владельца — двери перестают открываться как снаружи, так и изнутри. Попытки попасть в салон или покинуть его могут привести к поломке наружных дверных ручек.

Но даже если сесть в автомобиль удалось, существует риск, что он не заведется. Водители отмечают, что при температуре около минус 10 градусов двигатель может не запускаться, а стартер будет работать вхолостую.

Также водители пожаловались на некорректную работу дисплея. В холодную погоду экран может перестать реагировать на касания, самопроизвольно отключаться или мигать после включения зажигания. По предварительным оценкам, замена обойдется владельцу от 50 до 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, на какие машины чиновники потратили почти 21 миллиард рублей. RTVI проанализировал госзакупки и установил автомобили и их стоимость.

