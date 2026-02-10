Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:08, 10 февраля 2026Авто

Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

RTVI: Госструктуры закупили тысячи Lada, Haval и УАЗов
Марина Аверкина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стало известно, на какие машины чиновники потратили почти 21 миллиард рублей. RTVI совместно с проектом «Тендерскоп» проанализировал госзакупки и установил автомобили и их стоимость. Результаты совместного исследования, опубликованные в Telegram-канале RTVI, изучила «Лента.ру».

В 2025 году госорганы приобрели для своих нужд 10,7 тысячи автомобилей, суммарные расходы на которые составили 20,775 миллиарда рублей.

Абсолютным лидером по объему закупок стала продукция «АвтоВАЗа». На машины Lada пришлось более 70 процентов всех заключенных контрактов. Всего было поставлено 6 726 автомобилей марки на общую сумму около 10,35 миллиарда рублей. В денежном выражении доля бренда достигла 52,5 процента от всех трат на госзакупки. Наиболее востребованными моделями оказались Lada Niva и Lada Granta, средняя цена которых составила 1,52 миллиона рублей и 1,13 миллиона рублей соответственно.

Второе место по популярности занял китайский Haval. Госструктуры закупили 1 160 машин этой марки, заплатив за них 3,34 миллиарда рублей. Средняя стоимость одного автомобиля в рамках госзаказа составила 2,87 миллиона рублей.

Тройку замкнул российский УАЗ. По государственным контрактам было передано 878 автомобилей на сумму 1,78 миллиарда рублей. В первую пятерку также вошли бренды «Москвич» (500 машин на 1,022 миллиарда рублей) и ГАЗ (63 автомобиля на 200 миллионов рублей).

Самые крупные единичные траты были зафиксированы у трех организаций. Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ приобрел минивэн VOYAH Dream за 8,99 миллиона рублей. Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга потратила 8,91 миллиона рублей на минивэн Hyundai Staria. Автобаза правительства Ленинградской области купила минивэн Wey 80 за 8,85 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что россияне нашли способ покупать машины без уплаты утилизационного сбора. Генеральный директор MIGTORG Александр Коротков заявил, что рост размера сбора не затронул сегмент автомобилей, получивших повреждения.

