Россияне бросились скупать битые автомобили по одной причине

Россияне нашли способ покупать машины без уплаты утилизационного сбора

Россияне нашли способ покупать автомобили без уплаты утилизационного сбора, заявил «Ленте.ру» генеральный директор MIGTORG Александр Коротков. По его словам, приобретение машины с минимальными повреждениями и ее последующий ремонт стало финансово выгодным решением.

Скорректированные правила расчета утильсбора начали действовать в конце 2025 года. Нововведение повлияло на уровень цен автомобилей, ввозимых в страну. При этом рост размера сбора не затронул сегмент автомобилей, получивших повреждения, подчеркнул Александр Коротков. Наиболее популярными для импорта по-прежнему остаются машины китайского и немецкого производства.

В январе 2025 года средняя цена выкупа лота для трех-пятилетних китайских машин с небольшими дефектами кузовных элементов составляла 839 тысяч рублей. Для автомобилей европейского производства этот показатель достигал 1,16 миллиона рублей.

В то же время в январе 2026 года цена китайских автомобилей снизилась до 754 тысяч, а европейских — до 743 тысяч рублей. Таким образом, падение стоимости составило 10,2 процента для машин из Китая и 35,9 процента для моделей из Европы.

Средняя цена автомобиля в 2026 году установилась на отметке в 841 тысячу рублей, что соответствует стандартным колебаниям рынка. По оценкам аналитиков, текущий уровень цен в этом сегменте продержится как минимум до конца второго квартала. Это означает, что у покупателей есть возможность приобрести транспортное средство на выгодных условиях.

«Для покупателей все меньшее значение имеет то, как автомобиль будет отражен в отчетах автотек в будущем — на первый план выходит возможность владеть автомобилем мечты здесь и сейчас. Можно говорить о формировании новой культуры владения автомобилями, где приоритет — реальная ценность и опыт эксплуатации», — подытожил эксперт.

