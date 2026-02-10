Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:10, 10 февраля 2026Авто

Россияне бросились скупать битые автомобили по одной причине

Марина Аверкина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне нашли способ покупать автомобили без уплаты утилизационного сбора, заявил «Ленте.ру» генеральный директор MIGTORG Александр Коротков. По его словам, приобретение машины с минимальными повреждениями и ее последующий ремонт стало финансово выгодным решением.

Скорректированные правила расчета утильсбора начали действовать в конце 2025 года. Нововведение повлияло на уровень цен автомобилей, ввозимых в страну. При этом рост размера сбора не затронул сегмент автомобилей, получивших повреждения, подчеркнул Александр Коротков. Наиболее популярными для импорта по-прежнему остаются машины китайского и немецкого производства.

В январе 2025 года средняя цена выкупа лота для трех-пятилетних китайских машин с небольшими дефектами кузовных элементов составляла 839 тысяч рублей. Для автомобилей европейского производства этот показатель достигал 1,16 миллиона рублей.

В то же время в январе 2026 года цена китайских автомобилей снизилась до 754 тысяч, а европейских — до 743 тысяч рублей. Таким образом, падение стоимости составило 10,2 процента для машин из Китая и 35,9 процента для моделей из Европы.

Средняя цена автомобиля в 2026 году установилась на отметке в 841 тысячу рублей, что соответствует стандартным колебаниям рынка. По оценкам аналитиков, текущий уровень цен в этом сегменте продержится как минимум до конца второго квартала. Это означает, что у покупателей есть возможность приобрести транспортное средство на выгодных условиях.

«Для покупателей все меньшее значение имеет то, как автомобиль будет отражен в отчетах автотек в будущем — на первый план выходит возможность владеть автомобилем мечты здесь и сейчас. Можно говорить о формировании новой культуры владения автомобилями, где приоритет — реальная ценность и опыт эксплуатации», — подытожил эксперт.

Ранее страховая компания «Росгосстрах» предупредила автомобилистов о резком росте стоимости каско.

