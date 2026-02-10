Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:14, 10 февраля 2026Авто

Россиян предупредили о резком росте стоимости каско

«Росгосстрах»: Россиянам грозит рост стоимости каско на 12 процентов
Марина Аверкина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средняя стоимость каско в 2026 году может вырасти на 11-12 процентов, прогнозируют аналитики «Росгосстраха». На удорожание будет влиять повышение цен на ремонт автомобилей в России, заявил куратор направления каско компании Дмитрий Кузнецов. Его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, изменение стоимости страховки будет отличаться для разных марок машин. Это связано с тем, что запчасти на некоторые модели немного снижаются в цене. Кузнецов отметил, что ситуация по срокам ремонта поврежденных машин и поставкам запчастей постепенно улучшается.

По данным аналитиков компании, в прошлом году стоимость комплектующих выросла на все марки. Китайские бренды с высокой долей локализации производства в России имели умеренный рост — в пределах инфляции. Так, на Haval повышение цен на самые ходовые запчасти составило 6 процентов, для Chery (Tenet) — 8 процентов. Но у Geely рост значительнее — на 30 процентов, что даже превзошло показатели Mercedes-Benz (25 процентов), Kia (21) и BMW (12).

Ранее автомобилистам назвали шесть проблем, которые вызывает длительный простой машины.

